Армия США планирует обустроить как минимум два специальных полигона для испытаний, которые будут воспроизводить условия современного поля боя, в частности электронные помехи и угрозы со стороны беспилотников, характерные для войны в Украине.

Об этом заявил секретарь армии США Дэн Дрисколл, сообщает CBS News.

США хотят воссоздать опыт войны в Украине

По его словам, в течение ближайших четырех-шести недель военные намерены подготовить площадки, где можно будет проводить реалистичные испытания новых технологий.

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— Можно создать условия, имитирующие электронную войну и все аспекты боевой обстановки, а также привлечь к сотрудничеству производителей дронов и разработчиков средств противодействия беспилотникам, — отметил Дрисколл.

Он добавил, что важно не только тестировать новые системы, но и привлекать военных к совместной работе с разработчиками, чтобы солдаты могли совершенствовать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

По словам представителя армии США, новые полигоны позволят моделировать ситуации, с которыми сталкиваются военные в Украине, в частности масштабное применение беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и систем противодействия дронам.

В настоящее время часть американских тренировок по борьбе с беспилотниками не включает полноценное электронное подавление, поскольку использование таких средств на территории США ограничено.

В то же время Дрисколл заявил, что армия также рассматривает возможность использования полигона за пределами США для проведения более масштабных испытаний, в частности с применением гиперзвуковых технологий. Местоположение полигона пока не раскрывают.

США ищут более дешевые средства противодействия дронам

Представитель Управления стратегических угроз армии Дуэйн Хейз (Dwayne Hayes) заявил, что Россия ежемесячно производит тысячи ударных беспилотников, в частности аналогов иранских Shahed, а также сотни тысяч FPV-дронов.

По его словам, Украина в ответ активно развивает производство перехватчиков — ежемесячно речь идет примерно о десятках тысяч таких беспилотных систем.

Хейз подчеркнул, что США занимают сильные позиции в производстве высокотехнологичных боеприпасов, однако война в Украине показала необходимость создания более дешевых средств, которые можно массово применять в длительном противостоянии.

Армия США готовит новые требования для производителей

Дрисколл отметил, что современные системы, такие как ракеты-перехватчики Patriot, остаются чрезвычайно эффективными, однако их высокая стоимость делает необходимым поиск более доступных альтернатив.

— Это не должно заменить те решения, которые у нас уже есть — они невероятны. Но нам нужны и другие средства, чтобы дополнить эти системы, — сказал он.

В ближайшие месяцы американская армия планирует запросить предложения от ряда компаний по созданию более дешевых перехватчиков.

Источник : CBS News

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