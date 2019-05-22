В Ольшанском районе Кировоградской области 25-летний водитель Volkswagen на смерть сбил двух пешеходов.
В Кировоградской области водитель Volkswagen сбил двух пешеходов возрастом 17 и 19 лет. От полученных травм они скончались.
ДТП произошло вчера вечером. Водителя задержали. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
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К слову, в результате ДТП на бульваре Тараса Шевченко в Киеве пострадали две женщины, их сбили на тротуаре.
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