PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Кіровоградщині Volkswagen на смерть збив двох пішоходів

У Вільшанському районі Кіровоградської області 25-річний водій Volkswagen на смерть збив двох пішоходів.

На Кіровоградщині Volkswagen на смерть збив двох пішоходів

У Кіровоградській області водій Volkswagen збив двох пішоходів віком 17 та 19 років. Від отриманих травм вони померли.

ДТП сталася вчора ввечері. Водія затримали. Інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України Порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

Читайте: У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався у Toyota

До речі, у центрі Києва водій вилетів на тротуар та збив двох жінок.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Італії перекинувся автобус з туристами – є постраждалі
У центрі Києва водій вилетів на тротуар та збив двох жінок
Не поділили дорогу: в Одесі трамвай зім’яв легковик
У Німеччині перекинувся автобус: є жертви, понад 70 постраждалих
У Дніпрі зіткнулися три авто – загинула сім’я з дитиною
На Херсонщині легковик наїхав на скутер: загинули двоє дітей
У Запорізькій області легковик влетів у вантажівку – є загиблі
Страховики озвучили статистику ДТП з євробляхами
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка