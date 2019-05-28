В Японии по меньшей мере 18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, среди них 16 школьников.

В японском городе Кавасаки возле Токио мужчина напал с ножом на школьников, которые ждали автобус на остановке. По меньшей мере 18 раненых, двое погибших.

Среди пострадавших 16 школьников, которые учились в одной из частных школ.

Еще два человека погибли. Это была ученица начальной школы и 39-летний мужчина.

Трое девочек и 40-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии.

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50-летний нападающий был задержан. Он ударил себя ножом в шею, после чего умер.

Полицейские обнаружили на месте преступления два ножа. О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Ранее Факты ICTV писали о стрельбе в школе США.

Фото: NHK