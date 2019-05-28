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Факти / Надзвичайні події

У Японії чоловік з ножем напав на школярів, 16 постраждалих

У Японії щонайменше 18 людей отримали поранення внаслідок нападу чоловіка з ножем, серед них 16 школярів.

У Японії чоловік з ножем напав на школярів, 16 постраждалих

У японському місті Кавасакі біля Токіо чоловік напав з ножем на школярів, які чекали на автобус на зупинці. Щонайменше 18 поранених, двоє загиблих.

Серед постраждалих 16 школярів, які навчалися в одній із приватних шкіл.

Ще двоє осіб загинули. Це була учениця початкової школи та 39-річний чоловік.

Троє дівчат та 40-річна жінка перебувають у важкому стані.

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50-річний нападник був затриманий. Він вдарив себе ножем у шию, після чого помер.

Поліцейські виявили на місці злочину два ножі. Про мотиви нападника наразі нічого не відомо.

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину в школі США.

Фото: NHK

Джерело: ВВС

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