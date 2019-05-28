У Японії щонайменше 18 людей отримали поранення внаслідок нападу чоловіка з ножем, серед них 16 школярів.
У японському місті Кавасакі біля Токіо чоловік напав з ножем на школярів, які чекали на автобус на зупинці. Щонайменше 18 поранених, двоє загиблих.
Серед постраждалих 16 школярів, які навчалися в одній із приватних шкіл.
Ще двоє осіб загинули. Це була учениця початкової школи та 39-річний чоловік.
Троє дівчат та 40-річна жінка перебувають у важкому стані.
Читайте: Стрілянина на дитячому майданчику у Києві – троє поранених
50-річний нападник був затриманий. Він вдарив себе ножем у шию, після чого помер.
Поліцейські виявили на місці злочину два ножі. Про мотиви нападника наразі нічого не відомо.
Раніше Факти ICTV писали про стрілянину в школі США.
Фото: NHK