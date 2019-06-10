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Факты / Происшествия

Белую Церковь и Умань перевели на аварийный режим водоснабжения

Водоснабжение в Умани осуществляется из резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви подача воды приостановлена.

Белую Церковь и Умань перевели на аварийный режим водоснабжения

По состоянию на 7.00 понедельника водоснабжение в городе Умань осуществляется из резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В городе Белая Церковь создан запас на сутки, подача воды приостановлена.

Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).

9 июня в 23.00 Белоцерковская насосно-фильтрующая станция прекратила работу. Именно она обеспечивает водой 293 тыс. жителей Белой Церкви и Умани.

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Сейчас проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

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Белую Церковь и Умань перевели на аварийный режим водоснабжения / 2 фотографии

Напомним, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось. Опасные вещества могут достичь Киевщины, в связи с чем в городе Белая Церковь было принято решение временно прекратить водоснабжение.

Источник: ГСЧС

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