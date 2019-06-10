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Білу Церкву та Умань перевели на аварійний режим водопостачання

Водопостачання в Умані здійснюється з резервуарів, запасу води вистачить на три доби. У Білій Церкві подача води призупинена.

Білу Церкву та Умань перевели на аварійний режим водопостачання

Станом на 7.00 понеділка водопостачання в місті Умань здійснюється з резервуарів, запасу води вистачить на три доби. У місті Біла Церква створено запас на одну добу, подача води призупинена.

Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).

9 червня о 23.00 Білоцерківська насосно-фільтрувальна станція припинила роботу. Саме вона забезпечує водою 293 тис. жителів Білої Церкви та Умані.

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Наразі, проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось.

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Білу Церкву та Умань перевели на аварійний режим водопостачання / 2 фотографии

Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось. Небезпечні речовини можуть досягти Київщини, у зв’язку з чим в місті Біла Церква було вирішено тимчасово припинити водопостачання.

Джерело: ДСНС

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