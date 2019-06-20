В Одессе продавец киоска изнасиловал 13-летнюю, которая пришла за покупками.

В Одессе мать 13-летней девочки обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

– Развратные действия злоумышленник совершил в киоске, в котором работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками. В тот же день правоохранители задержали 64-летнего подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей вины, только намекнул на водку, которая затмила ему сознание, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подозреваемому грозит наказание по ч. 3 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины – до 12 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве приговорили к 15 годам лишения свободы педофила, который неоднократно насиловал 15-летнюю девочку и ее 2-летнего брата.