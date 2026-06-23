Украина сознательно воздерживалась от обострения белорусского вопроса после 2022 года, однако официальный Минск не понял такой сдержанной политики.

Поэтому Киев перешел к более жесткой и публичной реакции на угрозы со стороны Беларуси.

Об этом во время круглого стола в Укринформе заявил посол МИД Украины по особым поручениям Ярослав Черногор.

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Реакция Киева на угрожающие действия Беларуси

Украина больше не может игнорировать действия Беларуси, в частности размещение ретрансляторов вдоль границы и поддержку российской армии.

Киев перешел от сдержанной политики к более жесткой и публичной реакции на угрозы со стороны официального Минска.

Комментируя нынешнее состояние отношений между Украиной и Беларусью, дипломат отметил, что видит “определенную логику развития событий”.

— Если после 2022 года в интересах Украины было не обострять вопрос Беларуси, потому что у нас были проблемы на востоке и на юге, то сейчас мы не можем не замечать того, что происходит в Беларуси, — сказал Чорногор.

По его словам, режим Александра Лукашенко воспользовался периодом “условного затишья” со стороны Украины для накопления сил и направления своих усилий на поддержку российской армии.

Посол подчеркнул, что при нынешнем положении дел Украина не может игнорировать, в частности, размещение ретрансляторов вдоль границы с Беларусью.

Он добавил, что эта проблема не новая, были успешные попытки подавления работы этой техники.

— Но, судя по всему, официальный Минск, возможно, из-за своей зависимости от России, не понял тех тихих усилий Украины, поэтому сейчас это уже вышло на публичный уровень и дошло до заявления из уст президента Украины Владимира Зеленского… Я думаю, что продолжение следует, — отметил посол.

Напомним, 19 июня президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по украинскому населению.

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