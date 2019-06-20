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Факти / Надзвичайні події

В Одесі продавець кіоску зґвалтував 13-річну дівчину

В Одесі продавець кіоску зґвалтував 13-річну, яка прийшла за покупками.

В Одесі продавець кіоску зґвалтував 13-річну дівчину

В Одесі матір 13-річної дівчинки звернулася до правоохоронців із заявою про зґвалтування.

– Розпусні дії зловмисник скоїв у кіоску, в якому працює продавцем, коли потерпіла прийшла за покупками. Того ж дня правоохоронці затримали 64-річного підозрюваного. Чоловік не став заперечувати своєї провини, лише натякнув на оковиту, що затьмарила йому свідомість, – розповіли у прес-службі ГУНП в Одеській області.

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Підозрюваному загрожує покарання за ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України – до 12 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві засудили до 15 років позбавлення волі педофіла, який неодноразово гвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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