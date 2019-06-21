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Факты / Происшествия

В США девушка убила лучшую подругу за обещанные $9 млн

В США девушка убила свою лучшую подругу после того, как ей в интернете пообещали $9 млн.

В США девушка убила лучшую подругу за обещанные $9 млн

В штате Аляска 18-летняя Денали Бремер вместе со своим пособником 16-летним Кэйденом Макинтошем убила свою лучше подругу за $9 млн, которые ей предложил мошенник из интернета.

Заказчик убийства представился мультимиллионером Тайлером и предложил девушке деньги, если она убьет свою подругу, снимет это на видео.

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Мошенником оказался 21-летний житель штата Индиана Дарин Шилмиллер.

Денали и Кэйден позвали жертву на прогулку в лес, связали скотчем и застрелили.

Полиция уже задержала девушку и ее пособника, а также подала штату Индиана запрос об экстрадиции Дарина.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на пляже Молодежный, что в Гидропарке, из реки достали тело мужчины.

Источник: CBS

Фото: Dreamstime

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