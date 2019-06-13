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Факты / Происшествия

В РФ мужчина два года ходил с гвоздем в голове

В одной из больниц Хабаровска (Россия) из головы мужчины извлекли стальной гвоздь.

гвоздь в голове

Хирурги больницы Хабаровска извлекли из головы мужчины дюбель-гвоздь, с которым он проходил в течение двух лет.

Мужчина рассказал докторам, что гвоздь попал ему в голову во время ремонта и крови не было.

Ранка была очень маленькой, и он просто помазал ее зеленкой.

В 2018 году он обратился к врачам, и те сделали ему рентген-снимок.

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К слову, к врачу он обратился с жалобами на снижение слуха.

После обнаружения гвоздя мужчина не хотел делать операцию.

– Сложность заключалась в том, что инородное тело располагалось в непосредственной близости от крупных кровеносных сосудов, которые питают головной мозг. Плюс самая главная сложность заключалась в том, что инородное тело находилось внутри два года, и все это время шло воспаление. Уже была эрозия крупных кровеносных сосудов, и мы могли получить обильное кровотечение, – сказал хирург.

Операция могла привести к летальному исходу, но все прошло успешно.

Сейчас мужчина готовится к выписке.

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В РФ мужчина два года ходил с гвоздем в голове / 2 фотографии

Напомним, в Индии хирурги достали из желудка мужчины 7 кг гвоздей, болтов и монет.

Источник: Губерния

Фото: Губерния

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