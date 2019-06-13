В одной из больниц Хабаровска (Россия) из головы мужчины извлекли стальной гвоздь.
Хирурги больницы Хабаровска извлекли из головы мужчины дюбель-гвоздь, с которым он проходил в течение двух лет.
Мужчина рассказал докторам, что гвоздь попал ему в голову во время ремонта и крови не было.
Ранка была очень маленькой, и он просто помазал ее зеленкой.
В 2018 году он обратился к врачам, и те сделали ему рентген-снимок.
Читайте: Болел живот и тошнило. В США в желудке у мужчины нашли зажигалку
К слову, к врачу он обратился с жалобами на снижение слуха.
После обнаружения гвоздя мужчина не хотел делать операцию.
– Сложность заключалась в том, что инородное тело располагалось в непосредственной близости от крупных кровеносных сосудов, которые питают головной мозг. Плюс самая главная сложность заключалась в том, что инородное тело находилось внутри два года, и все это время шло воспаление. Уже была эрозия крупных кровеносных сосудов, и мы могли получить обильное кровотечение, – сказал хирург.
Операция могла привести к летальному исходу, но все прошло успешно.
Сейчас мужчина готовится к выписке.
Напомним, в Индии хирурги достали из желудка мужчины 7 кг гвоздей, болтов и монет.
Источник: Губерния
Фото: Губерния