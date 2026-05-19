НАБУ пришло с обысками к судьям Верховного Суда
Детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют следственные действия по месту работы, жительства и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Обыски в Верховном Суде 19 мая: что известно
В НАБУ заявили, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела о коррупции в Верховном Суде.
В сообщении отмечается, что следственные действия проводят, в частности, у бывшего председателя Верховного Суда.
Речь идет о деле, которое сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде.
Других деталей в НАБУ пока не раскрыли, отметив, что дополнительная информация будет обнародована позже.