Детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют следственные действия по месту работы, жительства и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Обыски в Верховном Суде 19 мая: что известно

В НАБУ заявили, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела о коррупции в Верховном Суде.

В сообщении отмечается, что следственные действия проводят, в частности, у бывшего председателя Верховного Суда.

Речь идет о деле, которое сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Других деталей в НАБУ пока не раскрыли, отметив, что дополнительная информация будет обнародована позже.

