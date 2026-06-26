Марта Костюк провела тренировку с Сереной Уильямс на кортах Уимблдона
- Марта Костюк провела совместную тренировку с Сереной Уильямс, которая вернулась в профессиональный теннис после нескольких лет перерыва.
- Во время встречи украинка поблагодарила легендарную американку за возможность провести совместную тренировку перед Уимблдоном.
- Уимблдон-2026 стартует 29 июня, а в основной сетке турнира выступят сразу семь украинских теннисисток.
Вторая ракетка Украины Марта Костюк активно готовится к старту травяного турнира серии Grand Slam — Уимблдона-2026.
В рамках подготовки украинка провела тренировку с легендой тенниса Сереной Уильямс, которая возобновила свою карьеру в возрасте 44 лет.
Костюк провела тренировку с Уильямс
23-кратная чемпионка турниров серии Grand Slam получила от организаторов травяного турнира уайлд-кард в основную сетку. Также она и ее сестра получили уайлд-кард для выступлений в парном разряде.
Серена Уильямс семь раз побеждала на Уимблдоне в одиночном разряде.
На видео запечатлен момент встречи Марты и Серены. Они поздоровались и поинтересовались делами друг у друга. После этого Костюк сказала американке: Спасибо, что сыграете со мной.
Марта Костюк провела спільне тренування на Вімблдоні з легендарною Сереною Вільямс, яка повернулася в теніс кілька тижнів тому і отримала wild card в основну сітку травʼяного «мейджора» #UkrainianTennis | #Wimbledon
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— Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) June 25, 2026
Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. В основной сетке выступят семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Победителями Уимблдона 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер и полька Ига Свентек.