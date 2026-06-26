Вторая ракетка Украины Марта Костюк активно готовится к старту травяного турнира серии Grand Slam — Уимблдона-2026.

В рамках подготовки украинка провела тренировку с легендой тенниса Сереной Уильямс, которая возобновила свою карьеру в возрасте 44 лет.

Костюк провела тренировку с Уильямс

23-кратная чемпионка турниров серии Grand Slam получила от организаторов травяного турнира уайлд-кард в основную сетку. Также она и ее сестра получили уайлд-кард для выступлений в парном разряде.

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Серена Уильямс семь раз побеждала на Уимблдоне в одиночном разряде.

На видео запечатлен момент встречи Марты и Серены. Они поздоровались и поинтересовались делами друг у друга. После этого Костюк сказала американке: Спасибо, что сыграете со мной.

Марта Костюк провела спільне тренування на Вімблдоні з легендарною Сереною Вільямс, яка повернулася в теніс кілька тижнів тому і отримала wild card в основну сітку травʼяного «мейджора» #UkrainianTennis | #Wimbledon @Wimbledon pic.twitter.com/nvHD4Z5rCJ — Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) June 25, 2026

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. В основной сетке выступят семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Победителями Уимблдона 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер и полька Ига Свентек.

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