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Факты / Происшествия

В Николаеве пенсионерка организовала бордель для иностранных моряков

В Николаеве три женщины организовали бордели для иностранных моряков. Самой старшей сутенерше 66 лет.

В Николаеве пенсионерка организовала бордель для иностранных моряков

В Николаеве правоохранители разоблачили сутенеров, которые в нескольких квартирах создали для иностранных моряков места разврата.

В состав группировки входили сутенеры, сводники таксисты, владельцы жилья, так называемые администраторы и проститутки.

Правоохранители установили, что организаторами незаконного бизнеса являются женщины, 44-х, 41-го и 66-ти лет, между собой они не были знакомы.

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Для притонов сутенеры снимали три квартиры в Николаеве, а клиентов доставляли таксисты.

Во время спецоперации в одной из квартир полицейские задержали пожилую женщину и мужчину и двух молодых женщин.

Пенсионерка начала доказывать, что клиент, то мол, ее знакомые, которые просто зашли в гости.

Однако во время обыска правоохранители обнаружили необходимые доказательства, которые подтверждают, что в квартире организовали бордель.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов сутенеров, которые устроили сеть борделей.

Фото: Нацполиция

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