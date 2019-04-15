Проституция в Украине – огромные деньги. А часть из них может оседать в карманах коррумпированных копов.

Проституция – профессия на все времена. Она есть, была и будет, ведь такова человеческая природа. Это уже давно поняли в развитых странах мира, где секс-индустрия – вполне легальный бизнес, который платит немалые налоги.

Зато, в Украине проститутки до сих пор вне закона. И они в каждом городе и найти их, конечно, не проблема.

Как же работает секс-бизнес? И главное – кто его покрывает? Наталья согласилась рассказать об этом на условиях анонимности. В профессии она уже 15 лет. Впервые на трассу вышла, когда ей было 22.

Это был легкий способ заработать на наркотики. В начале все было хорошо – вежливые клиенты и хорошие деньги. Но со временем появились те, с кем пришлось делиться.

– Приезжала милиция – эта, по проституткам. Приезжали все всем не лень. Одни хотели денег, другие хотели секса, третьи хотели протоколов. Каждый хотел что-то свое. И сейчас можно сказать ничего не поменялось. Просто милиция изменилась на полицию, а все остальное осталось: как было, так и есть.

Бороться с проституцией в Украине призвана отдельная полицейская структура – управление по противодействию торговле людьми. Но там оказались настолько занятыми, что времени на интервью не нашли. За коллег отдувались в областной полиции, где признали, что проституция – это огромные деньги, и часть из них может оседать в карманах коррумпированных копов.

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– Мы понимаем, что эти средства, которые вращаются вокруг этого незаконного бизнеса, они в тени. Мы не исключаем, что есть недобросовестные полицейские, это всегда было, есть и, наверное, будет. Можно обращаться на “горячие” линии, в управление внутренней безопасности, если известны такие факты, будет соответствующее реагирование, – рассказал представитель полиции Ровенской области Антон Крук.

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