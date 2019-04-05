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Факты / Происшествия

Нелегалка из РФ обустроила сеть борделей в Днепре

В Днепре правоохранители задержали супругов сутенеров, которые устроили сеть борделей.

Нелегалка из РФ обустроила сеть борделей в Днепре

В Днепре 34-летняя ранее судимая гражданка РФ, которая находилась на территории Украины нелегально, и ее 31-летний сожитель обустроили сеть борделей.

Женщина подыскивала девушек и склоняла их к проституции. Ее сожитель контролировал проституток: следил за графиком, искал клиентов.

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– После оказания сексуальных услуг, которые оценивались от 600 до нескольких тысяч гривен, сутенеры забирали половину заработанного. Для создания притонов сообщники арендовали в 7 квартир, – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Сутенерам грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

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Нелегалка из РФ обустроила сеть борделей в Днепре / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который насильно затащил девочку в квартиру и пытался изнасиловать ее.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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