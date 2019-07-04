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Факты / Происшествия

Развращал падчерицу и ее подругу: на Прикарпатье взяли под стражу педофила

В Ивано-Франковской области взяли под стражу мужчину, который два года развращал падчерицу и ее подругу.

Развращал падчерицу и ее подругу: на Прикарпатье взяли под стражу педофила

В Коломыйськом районе Ивано-Франковской области по ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который два года развращал падчерицу и ее подругу.

– Местный житель, 1975 года рождения, в течение 2017-2019 годов совершал развратные действия в отношении своей падчерицы и ее подруги (обе 2006 года рождения), – рассказали в прокуратуре.

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Мужчину судят по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Факты ICTV писали, что киевские правоохранители задержали гражданина Молдовы, который развращал малолетних девочек и снимал их.

Источник: Прокуратура Ивано-Франковской области

Фото: Dreamstime

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