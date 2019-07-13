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Факты / Происшествия

1 млн грн и 1 кг ювелирных изделий: под Киевом ограбили дом бизнесмена

В селе Погребы в Киевской области четверо бандитов масках ограбили дом успешного бизнесмена.

1 млн грн и 1 кг ювелирных изделий: под Киевом ограбили дом бизнесмена

Среди белого дня бандиты в масках ограбили дом бизнесмена в селе Погребы в Киевской области.

Грабители зашли в дом через полчаса после ухода хозяина, но в доме еще находились люди.

Они связали кожаными ремнями племянника и домохозяйку и, угрожая ножом начали требовать деньги.

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Не выдержав издевательств, пострадавшие рассказали, где находятся все ценности.

Злоумышленники ушли из дома с 1 млн грн, несколькими десятками тысячами в иностранной валюте и 1 кг ювелирных изделий.

По факту проводится следствие.

Напомним, 19 июня в кафе на улице Лютеранской в Киеве обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.

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