У селі Погреби в Київській області четверо бандитів масках пограбували будинок успішного бізнесмена.
Серед білого дня бандити в масках пограбували будинок бізнесмена в селі Погреби в Київській області.
Грабіжники зайшли в будинок через півгодини після відходу господаря, але в будинку ще знаходилися люди.
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Вони зв’язали шкіряними ременями племінника і домогосподарку і, погрожуючи ножем, почали вимагати гроші.
Не витримавши знущань, постраждалі розповіли, де знаходяться всі цінності.
Зловмисники пішли з дому з 1 млн грн, кількома десятками тисячами в іноземній валюті та 1 кг ювелірних виробів.
По факту проводиться слідство.
Нагадаємо, 19 червня в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.