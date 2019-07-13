PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

1 млн грн і 1 кг ювелірних виробів: під Києвом пограбували будинок бізнесмена

У селі Погреби в Київській області четверо бандитів масках пограбували будинок успішного бізнесмена.

1 млн грн і 1 кг ювелірних виробів: під Києвом пограбували будинок бізнесмена

Серед білого дня бандити в масках пограбували будинок бізнесмена в селі Погреби в Київській області.

Грабіжники зайшли в будинок через півгодини після відходу господаря, але в будинку ще знаходилися люди.

Читайте: Пограбування у Дніпрі: у чоловіка біля під’їзду відібрали сумку з $100 тис.

Вони зв’язали шкіряними ременями племінника і домогосподарку і, погрожуючи ножем, почали вимагати гроші.

Не витримавши знущань, постраждалі розповіли, де знаходяться всі цінності.

Зловмисники пішли з дому з 1 млн грн, кількома десятками тисячами в іноземній валюті та 1 кг ювелірних виробів.

По факту проводиться слідство.

Нагадаємо, 19 червня в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Київській області п’яний чоловік погрожував дітям гранатою
Старрідж повернув свого викраденого собаку
Зеленський дав рік на ремонт лікарні в Борисполі
Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської області
Будинок Старріджа пограбували і вкрали пса. Гравець пропонує £33 тис. за нього
Згоріли живцем: двоє військових загинули у ДТП в Київській області
Хотів розважитися: на Київщині підліток прострелив брату ногу
У полі під Києвом знайшли тіло гардеробниці Верховної Ради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка