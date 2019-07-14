В Киеве днем прошел сильный ливень. На некоторых улицах автомобили оказались по крышу в воде.
Сильный ливень затопил центр и прилегающие районы Киева.
Улица Атоновича больше напоминает реку, по которой еле передвигаюся автомобили-лодки.
А на улице Кудряшова машины оказалась в воде до самой крыши.
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Ливень в Киеве: затопило центральные улицы, авто по крышу в воде / 4 фотографии
Напомним, в Днепропетровской области бушевала непогода. Ураган валил деревья и повредил конструкции зданий, есть погибший.
Источник: Dtp.kiev.ua
Фото: Dtp.kiev.ua
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