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Факты / Происшествия

Армагеддон в Кривом Роге: 500 поваленных деревьев, дома без света и смерть человека

В Днепропетровской области бушевала непогода. Ураган валил деревья и повредил конструкции зданий, есть погибший.

Армагеддон в Кривом Роге: 500 поваленных деревьев, дома без света и смерть человека

Больше всего из-за непогоды пострадал Кривой Рог, мощный ливень затопил город, ураган повредил крыши детских садов, школ и шести больниц. Было повалено 500 деревьев, что привело к повреждению более 40 автомобилей.

Были оборваны линии электропередач, в результате чего 50 тысяч жителей остались без света, некоторые – без газоснабжения.

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Во время урагана погиб мужчина, пытавшийся украсть электрокабель. Также во время грозы пострадала женщина, на которую упала ветка дерева. Подразделением ГСЧС спасены два человека, которые находились в автомобиле, на который упало дерево.

В Днепре в результате падения дерева на автобусную остановку пострадали два человека, из них один человек госпитализирован.

 

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Армагеддон в Кривом Роге: 500 поваленных деревьев, дома без света и смерть человека / 10 фотографий

К слову, в Украине из-за сложных погодных условий все еще обесточены 525 населенных пунктов.

Источник: Первый Криворожский

Фото: Первый Криворожский; Новостной Кривой Рог

Источник: ГСЧС

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