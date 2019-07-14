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Факти / Надзвичайні події

Злива у Києві: затопило центральні вулиці, авто під дах у воді

У Києві вдень пройшла сильна злива. На деяких вулицях автомобілі опинилися у воді до самого даху.

Злива у Києві: затопило центральні вулиці, авто під дах у воді

Сильна злива затопила центр та прилеглі райони Києва.

Вулиця Атоновіча більше нагадує річку, якою ледь пересувається автомобілі-човни.

А на Кудряшова машини опинилися у воді під самісінький дах.

Читайте: Якою буде погода у липні – прогноз

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Злива у Києві: затопило центральні вулиці, авто під дах у воді / 4 фотографии

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вирувала негода, яка призвела до повалення дерев та пошкодження конструкцій будівель, є загибий.

Джерело: Dtp.kiev.ua

Фото: Dtp.kiev.ua

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