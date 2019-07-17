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Факты / Происшествия

В Харькове машина влетела в агитационную палатку – трое пострадавших

В Харькове на проспекте Юбилейном произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

В Харькове машина влетела в агитационную палатку – трое пострадавших

20-летняя девушка за рулем автомобиля Nissan вылетела на тротуар, где снесла установленную палатку одной из политических партий.

В результате аварии 55-летнюю женщину-агитатора, которая находилась в палатке, госпитализировали с переломом бедра и многочисленными ушибами.

Также травмы получили двое прохожих: 31-летний мужчина и 46-летняя женщина.

После ДТП машина проехала несколько метров и остановилась во дворе жилого дома.

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В Харькове машина влетела в агитационную палатку – трое пострадавших / 3 фотографии

На момент аварии женщина-водитель была трезвой.

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Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщалось, автомобиль госохраны попал в ДТП под Запорожьем, когда личный состав возвращался из командировки. Обошлось без жертв.

Источник: Нацполиция

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