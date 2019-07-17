У Харкові на проспекті Ювілейному сталася ДТП, у результаті якої постраждали три людини.

20-річна дівчина за кермом автомобіля Nissan вилетіла на тротуар, де знесла встановлений намет однієї із політичних партій.

Внаслідок аварії 55-річну жінку-агітатора, яка перебувала у наметі, госпіталізували з переломом стегна та чисельними забоями.

Також травми отримали двоє перехожих: 31-річний чоловік і 46-річна жінка.

Після ДТП машина проїхала кілька метрів і зупинилася на подвір’ї житлового будинку.













У Харкові машина влетіла в агітаційний намет – троє постраждалих / 3 фотографии

На момент аварії жінка-водій була тверезою.

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Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомлялося, автомобіль держохорони потрапив у ДТП під Запоріжжям, коли особовий склад повертався з відрядження.