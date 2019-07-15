Автомобиль госохраны попал в ДТП под Запорожьем, когда личный состав возвращался из командировки. Обошлось без жертв.

Автомобиль Управления государственной охраны Украины (УГО) попал в аварию. В результате ДТП никто не пострадал.

Микроавтобус Volkswagen Transporter с личным составом УГО попал в аварию, когда возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве.

Кроме того, в ДТП попали еще две машины, двигавшиеся в попутном направлении. Автомобиль Владимира Зеленского в аварию не попал.

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В причинах происшествия разбираются правоохранительные органы.

Напомним, в Виннице пьяный патрульный устроил ДТП, в котором пострадали двое детей.

Источник: УГО

Фото: Это Запорожье