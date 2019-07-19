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На Буковине змея укусила мужчину за пальцы – он в реанимации

В Черновицкой области 35-летнего жителя села Киселицы укусила змея.

На Буковине змея укусила мужчину за пальцы – он в реанимации

Вечером 18 июля из-за укуса змеи в реанимационное отделение Путильской центральной районной больницы попал человек.

Несчастный случай произошел, когда буковинец шел по грунтовой дороге в деревне. Змея укусила мужчину за пальцы обеих рук.

Читайте: Что делать, если укусила змея: советы Минздрава

На данный момент пострадавший находится в лечебном учреждении в пгт Путиле.

К слову, ранее во Львовской области женщина попала в реанимацию после того, как ее укусила змея.

Источник: ГСЧС

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