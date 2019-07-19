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На Буковині змія покусала чоловіка за пальці – він у реанімації

У Чернівецькій області 35-річного жителя села Киселиці вкусила змія.

На Буковині змія покусала чоловіка за пальці – він у реанімації

Увечері 18 липня через укус змії до реанімаційного відділення Путильської центральної районної лікарні потрапив чоловік.

Нещасний випадок стався, коли буковинець йшов ґрунтовою дорогою у селі. Змія вкусила чоловіка за пальці обох рук.

Читайте: Що робити, якщо вкусила змія: поради МОЗ

На даний момент потерпілий перебуває у лікувальному закладі в смт Путилі.

До речі, у Львівській області жінка потрапила до реанімації після того, як її вкусила змія.

Джерело: ДСНС

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