В Турции перевернулся автобус с туристами из России, Польши и Норвегии. В результате ДТП пострадали 25 человек.

Возле города Кемер (Турция) автобус с туристами из России, Польши и Норвегии съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадало 25 человек, из них 22 – граждане Польши. Один находится в тяжелом состоянии. Россиян среди раненых нет.

Автобус направлялся из Анталии в Кемер.

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– Консульская служба поддерживает связь с местными властями, туроператором и пострадавшими поляками. Как только мы получим информацию, мы, конечно, передадим ее, — сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Эва Сувара.

К слову, в Херсонской области автомобиль с туристами протаранил эвакуатор.

Фото: interia.pl