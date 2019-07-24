У Туреччині перекинувся автобус з туристами з Росії, Польщі та Норвегії. У результаті ДТП постраждали 25 осіб.

Біля міста Кемер (Туреччина) автобус з туристами з Росії, Польщі та Норвегії з’їхав з дороги і перекинувся. У результаті аварії постраждало 25 осіб, з них 22 – громадяни Польщі. Один знаходиться у важкому стані. Росіян серед поранених немає.

Автобус прямував з Анталії в Кемер.

Читайте: Перша допомога постраждалим у ДТП: порядок надання

– Консульська служба підтримує зв’язок з місцевою владою, туроператором і постраждалими поляками. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми, звичайно, передамо її, – повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ева Сувара.

До речі, у Херсонській області автомобіль з туристами протаранив евакуатор.

Фото: interia.pl