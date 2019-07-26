PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Во Львовской области полицейского задержали за $12 тыс. взятки

Во Львове будут судить полицейского, который получил взятку в $12 тыс.

Во Львовской области полицейского задержали за $12 тыс. взятки

Во Львовской области следователь Червоноградского отдела полиции получил взятку в $12 тыс. от местной жительницы за непривлечение к ответственности за торговлю наркотиками.

Читайте: $300 тыс. за аренду земли: глава РГА в Ровенской области задержан на взятке

Обвинительный акт направлен в суд, дело будут рассматривать по ч. 3 ст. 368 КК Украины. Обвиняемому грозит до 10 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

К слову, сотрудники ГБР задержали начальника Ирпенского отдела Государственной фискальной службы при получении взятки в размере 15 тыс. грн.

Источник: прокуратура Львовской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лечили молитвой и насилием: на Харьковщине разоблачили “реабилитационный центр”
$300 тыс. за аренду земли: глава РГА в Ровенской области задержан на взятке
В Полтавской области разоблачили мужчину, который сотрудничал с ФСБ
Бубка отклоняет все обвинения в причастности к коррупции
Бубку обвинили в получении взятки при выборе столицы ОИ-2016
Прокуратура открыла дело по факту пожара в Одесской психбольнице
Дейнерис & военные прокуроры. Матиос отчитался роликом с Игры престолов
Глава службы занятости погорел на взятке
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка