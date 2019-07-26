Во Львове будут судить полицейского, который получил взятку в $12 тыс.
Во Львовской области следователь Червоноградского отдела полиции получил взятку в $12 тыс. от местной жительницы за непривлечение к ответственности за торговлю наркотиками.
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Обвинительный акт направлен в суд, дело будут рассматривать по ч. 3 ст. 368 КК Украины. Обвиняемому грозит до 10 лет лишение свободы с конфискацией имущества.
К слову, сотрудники ГБР задержали начальника Ирпенского отдела Государственной фискальной службы при получении взятки в размере 15 тыс. грн.
Источник: прокуратура Львовской области
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