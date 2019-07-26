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Факти / Надзвичайні події

У Львівській області поліцейського затримали на хабарі у $12 тис.

У Львові судитимуть поліцейського, який отримав хабар у розмірі $12 тис.

У Львівській області поліцейського затримали на хабарі у $12 тис.

У Львівській області слідчий Червоноградського відділу поліції отримав хабар у $12 тис. від місцевої жительки за непритягнення до відповідальності за торгівлю наркотиками.

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Обвинувальний акт направлено до суду, справу розглядатимуть за ч. 3 ст. 368 КК України. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, співробітники ДБР затримали начальника Ірпінського відділу Державної фіскальної служби при отриманні хабара у розмірі 15 тис. грн.

Джерело: прокуратура Львівської області

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