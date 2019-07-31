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Факты / Происшествия

Таксист завез девушку в лес под Киевом, изнасиловал и ограбил

На Новоирпенской трассе в Киеве в ночь на 31 июля таксист завез девушку в лес, изнасиловал, а затем заставил перевести на его карту 4,5 тыс. грн.

Зґвалтування

На Академгородке девушка словила попутку, чтобы добраться домой.

По ее словам, это была Renault с наклейками одной из служб такси.

Водитель неожиданно свернул в лес на Новоирпенской трассе, а потом избил и изнасиловал пассажирку.

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Также он заставил перевести с карты на свой счет 4,5 тыс. грн, забрал телефон и скрылся.

Девушка сообщила об этом своей подруге. Именно от нее поступил вызов в полицию около 01.40.

Позже стало известно, что ее изнасиловали орально – пострадавшую госпитализировали с диагнозом рваная рана губы.

Недавно в Одессе двое братьев изнасиловали 25-летнюю девушку, прикинувшись таксистами.

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