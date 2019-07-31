На Новоирпенской трассе в Киеве в ночь на 31 июля таксист завез девушку в лес, изнасиловал, а затем заставил перевести на его карту 4,5 тыс. грн.
На Академгородке девушка словила попутку, чтобы добраться домой.
По ее словам, это была Renault с наклейками одной из служб такси.
Водитель неожиданно свернул в лес на Новоирпенской трассе, а потом избил и изнасиловал пассажирку.
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Также он заставил перевести с карты на свой счет 4,5 тыс. грн, забрал телефон и скрылся.
Девушка сообщила об этом своей подруге. Именно от нее поступил вызов в полицию около 01.40.
Позже стало известно, что ее изнасиловали орально – пострадавшую госпитализировали с диагнозом рваная рана губы.
Недавно в Одессе двое братьев изнасиловали 25-летнюю девушку, прикинувшись таксистами.