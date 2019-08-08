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Факты / Происшествия

Ветер оборвал электропровод: под Ровно пенсионерка погибла от удара током

В Ровенской области пенсионерка погибла от удара током, который она получила из-за оборванного электропровода.

Ветер оборвал электропровод: под Ровно пенсионерка погибла от удара током

В селе Постийное Ровенской области сильный ветер оборвал электропровод и упал на проезжую часть.

В результате удар током получила 82-летняя женщина и ее внучка. Пенсионерка умерла на месте, а ребенка госпитализировали в Костопольскую районную больницу.

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Пресс-секретарь энергоснабжающей компании Ривнеоблэнерго Алла Лихачева отметила, что электропровод оборвался на отрезке от электроопоры до сельского дома.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых пенсионерка с ребенком получили разряд тока.

К слову, в Киеве 13-летний подросток получил 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электрички.

Источник: ГСЧС

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