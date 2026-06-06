В ночь на 6 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем и Службой безопасности Украины нанесли удар по военно-морской базе Балтийского флота РФ Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга.

Об этом сообщают Силы Специальных операций ВС Украины.

Удар по военно-морской базе Кронштадт 6 июня: что известно

По данным Генштаба, несколько беспилотников Сил специальных операций достигли определенных целей.

Сейчас смотрят

После этого на территории объекта зафиксировали возгорание.

Отмечается, что военно-морская база Кронштадт находится на расстоянии около 1 тыс. км от государственной границы Украины.

В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сначала сообщил о якобы сбитии 86 беспилотников. Однако, какие именно районы подверглись атаке он не уточнил.

Информацию об атаке на Санкт-Петербург подтвердил и губернатор города Александр Беглов.

Он заявил, что город подвергся масштабной атаке беспилотников и призвал жителей оставаться дома.

В целом, по словам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко над регионом было сбито 86 беспилотников.

Также Беглов предупредил о возможных перебоях мобильного интернета.

Проект ASTRA со ссылкой на фото очевидцев заявил о возможном дыме в районе Кронштадта.

По оценке аналитиков, вероятно, он мог появиться вблизи Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, расположенного неподалеку от базы военных кораблей.

Отдельно ASTRA проанализировала фото из Ломоносова и предположила, что дым мог быть зафиксирован в районе Научно-исследовательского института морской теплотехники.

Это предприятие специализируется на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводных систем.

Кроме того, OSINT-аналитики предположили возможную попытку атаки в районе Петергофа, где недалеко от места зафиксированного возгорания расположена нефтебаза.

В то же время официального подтверждения поражения этих объектов по состоянию на момент публикации нет.

Что известно о базе Кронштадт

В Генштабе назвали Кронштадт одним из ключевых военно-морских объектов России.

На территории базы размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности.

Также отмечается, что после потери Россией части возможностей в Черном море значение этого объекта для обеспечения военного потенциала существенно усилилось.

Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что в Краснодарском крае после атаки произошел пожар на территории объекта, который местные ресурсы назвали нефтебазой в Усть-Лабинске.

OSINT-сообщества предполагали, что речь идет о Полтавской нефтебазе.

Также стало известно о пожаре на Антипинском НПЗ — крупнейшем частном НПЗ в России.

Кроме этого, российские источники сообщали об атаке беспилотников в Ленинградской области, а мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о работе ПВО из-за дронов, которые якобы двигались в направлении российской столицы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.