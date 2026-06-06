Российская армия нарастила группировку на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Общая численность сил противника на этих участках превышает 140 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский.

Сырский о ситуации на южном направлении

Как отметил главнокомандующий, он работал в воинских частях и подразделениях, которые выполняют боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны.

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По словам Сырского, российские войска продолжают наращивать свои силы.

— Противник продолжает наращивать усилия. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тыс. военнослужащих. Еще около такого же количества враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной — активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины, — отметил Сырский.

Главнокомандующий сообщил, что на местах работал вместе с командующим группировки Десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей.

Во время работы обсудили текущую обстановку, результаты выполнения поставленных задач и дальнейшие шаги для усиления позиций.

Сырский сообщил, что поддержал инициативы командиров относительно активных действий на определенных направлениях.

Также было принято решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами.

— Отдельно подчеркнул: главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских воинов, — добавил Сырский.

Отдельно главнокомандующий провел работу с командующим группировки Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития и применения беспилотных систем.

Ранее Александр Сырский сообщал, что Россия меняет подходы к применению ударных беспилотников и увеличивает их количество.

По его словам, одним из вызовов ближайшего периода может стать увеличение доли реактивных ударных дронов до 50%.

В ответ Украина продолжает усиливать систему малой противовоздушной обороны, увеличивать количество экипажей дронов-перехватчиков и расширять систему защиты воздушного пространства.

Фото: Александр Сырский

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