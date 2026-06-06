РФ сосредоточила более 140 тыс. военных на трех самых горячих направлениях юга — Сырский
- РФ нарастила группировку на трех направлениях юга.
- На Александровском направлении сосредоточено более 71 тыс. военных.
Российская армия нарастила группировку на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Общая численность сил противника на этих участках превышает 140 тыс. военнослужащих.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский.
Сырский о ситуации на южном направлении
Как отметил главнокомандующий, он работал в воинских частях и подразделениях, которые выполняют боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны.
По словам Сырского, российские войска продолжают наращивать свои силы.
— Противник продолжает наращивать усилия. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тыс. военнослужащих. Еще около такого же количества враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной — активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины, — отметил Сырский.
Главнокомандующий сообщил, что на местах работал вместе с командующим группировки Десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей.
Во время работы обсудили текущую обстановку, результаты выполнения поставленных задач и дальнейшие шаги для усиления позиций.
Сырский сообщил, что поддержал инициативы командиров относительно активных действий на определенных направлениях.
Также было принято решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами.
— Отдельно подчеркнул: главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских воинов, — добавил Сырский.
Отдельно главнокомандующий провел работу с командующим группировки Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития и применения беспилотных систем.
Ранее Александр Сырский сообщал, что Россия меняет подходы к применению ударных беспилотников и увеличивает их количество.
По его словам, одним из вызовов ближайшего периода может стать увеличение доли реактивных ударных дронов до 50%.
В ответ Украина продолжает усиливать систему малой противовоздушной обороны, увеличивать количество экипажей дронов-перехватчиков и расширять систему защиты воздушного пространства.
Фото: Александр Сырский