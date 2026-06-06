Правоохранители задержали 49-летнего водителя Mercedes, совершившего смертельное ДТП в Киеве 5 июня. Пока он находится под конвоем, а следователи готовят сообщение о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня: что известно о задержании водителя

Водителя автомобиля Mercedes, который накануне въехал в подземный пешеходный переход в Соломенском районе столицы, задержали.

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— Правоохранители задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, — отметили в ведомстве.

Следователи Главного управления Нацполиции в Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Продолжаются процессуальные действия для уведомления водителя о подозрении.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, за попавшим в ДТП автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения, подавляющее большинство из которых — превышение скорости.

В частности, 18 из них приходятся только на прошлый год.

Также зафиксировано одно ДТП без травмированных в марте этого года.

Напомним, смертельное ДТП в Киеве произошло вчера, 5 июня.

49-летний житель Херсона двигался на большой скорости и въехал в подземный переход, где находились люди.

В результате аварии погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года.

Еще три человека, среди которых двое мужчин и женщина, получили травмы разной степени тяжести и находятся в больнице.

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