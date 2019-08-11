В Полтавской области у водителя содержание алкоголя в крови в 16 раз превышало допустимую норму.

В Полтавской области патрульные задержали водителя, у которого содержание алкоголя в крови составило 3,17 промилле, что в 16 раз выше допустимой нормы.

Полицию вызвал участник незначительного ДТП, когда заметил у другого водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Читайте: В Житомире пьяный водитель 35 м тянул за авто патрульного и сбежал

– Мы благодарим неравнодушных граждан, которые помогают нам бороться с нетрезвыми водителями. Сегодня ваша бдительность, возможно, спасла чью-то жизнь! – говорится в сообщении МВД Украины.







В 16 раз выше нормы! На Полтавщине патрульные задержали нетрезвого водителя / 2 фотографии

К слову, в Украине допустимое содержание алкоголя в крови гражданина за рулем авто составляет 0,2 промилле.