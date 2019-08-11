В Полтавской области у водителя содержание алкоголя в крови в 16 раз превышало допустимую норму.
В Полтавской области патрульные задержали водителя, у которого содержание алкоголя в крови составило 3,17 промилле, что в 16 раз выше допустимой нормы.
Полицию вызвал участник незначительного ДТП, когда заметил у другого водителя явные признаки алкогольного опьянения.
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– Мы благодарим неравнодушных граждан, которые помогают нам бороться с нетрезвыми водителями. Сегодня ваша бдительность, возможно, спасла чью-то жизнь! – говорится в сообщении МВД Украины.
В 16 раз выше нормы! На Полтавщине патрульные задержали нетрезвого водителя / 2 фотографии
К слову, в Украине допустимое содержание алкоголя в крови гражданина за рулем авто составляет 0,2 промилле.
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