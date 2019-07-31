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Факты / Происшествия

В Житомире пьяный водитель 35 м тянул за авто патрульного и сбежал

В Житомире нетрезвый водитель зажал руку патрульного и протянул его за своим авто 35 метров.

В Житомире пьяный водитель 35 м тянул за авто патрульного и сбежал

В Житомире водитель протянул патрульного полицейского своим авто 35 м, когда зажал его руку автостеклом.

Правоохранители решили проверить машину со злоумышленником, когда заметили, что она маневрирует по проезжей части, не включая указатели поворота.

По требованию патрульных водитель остановился, однако отказал им в проверке своих документов. Мужчина имел внешние признаки опьянения.

После этого он зажал руку полицейского и резко поехал. В результате нарушитель протащил правоохранителя за своим автомобилем около 35 м.

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Нарушителя, который в результате происшествия скрылся, разыскивают. Ему грозит 5 лет тюрьмы по ст. 345 ч.2 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, в Николаевской области произошло лобовое ДТП, в результате которого погиб полицейский.

Источник: Нацполиция

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