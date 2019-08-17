Объекты бизнесмена Вадима Черного, который является владельцем отеля Токио Стар, проверят на наличие нарушений.

Мэр Одессы Геннадий Труханов прибыл к отелю Токио Стар, в котором произошел пожар. Он заявил, что разбирательство будет проводиться не только по указанному зданию, но и другим объектам бизнесмена Вадима Черного.

По его словам, из-за нарушений техники пожарной безопасности могут закрыть подземный торговый центр на Греческой площади.

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Черный, в свою очередь, заявил, что сигнализация и другая техника в Токио Стар были исправны.

– Персонал организованно вывел гостей — кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях, – сказал бизнесмен.

Он добавил, что готов нести полную ответственность в случае установления вины.

К слову, появилось первое видео отеля Токио Стар после пожара.

Фото: Вадим Черный