Видео изнутри сгоревшего отеля Токио Стар появилось в сети.

В результате пожара в гостинице Токио Стар в Одессе в некоторых местах потолок полностью обвалился.

Огонь полностью уничтожил мебель, а также перекрытия. Стены и пол в помещении покрыты копотью.

Вещи в некоторых номерах сгорели дотла. Кругом видны остатки воды после тушения пожара.

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Напомним, пожар в гостинице Токио Стар в Одессе произошел ночью 17 августа. В результате возгорания погибли девять человек, еще шестеро находятся в реанимации.

Полиция открыла уголовное производство.

Ранее Факты ICTV публиковали первое видео и фото пожара в Токио Стар.