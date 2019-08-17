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Факты / Происшествия

Первое видео из отеля Токио Стар после пожара

Видео изнутри сгоревшего отеля Токио Стар появилось в сети.

Первое видео из отеля Токио Стар после пожара

В результате пожара в гостинице Токио Стар в Одессе в некоторых местах потолок полностью обвалился.

Огонь полностью уничтожил мебель, а также перекрытия. Стены и пол в помещении покрыты копотью.

Вещи в некоторых номерах сгорели  дотла. Кругом видны остатки воды после тушения пожара.

Читайте: Пожар в гостинице Токио Стар: три версии следствия

Напомним, пожар в гостинице Токио Стар в Одессе произошел ночью 17 августа. В результате возгорания погибли девять человек, еще шестеро находятся в реанимации.

Полиция открыла уголовное производство.

Ранее Факты ICTV публиковали первое видео и фото пожара в Токио Стар.

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