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В Киевской области в ДТП погиб полицейский и 7-летний ребенок

В Киевской области внедорожник Audi устроил ДТП, в котором погиб работник полиции и 7-летний ребенок.

В Киевской области в ДТП погиб полицейский и 7-летний ребенок

На трассе Киев-Сумы 37-летняя киевлянка за рулем внедорожника Audi, превысила скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге.

– В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла, – рассказали в ГУНП в Киевской области.

Мужчину и его сына в тяжелом состоянии госпитализировали. Зато, водитель Audi повреждений не получила.

Читайте: Пытался “проскочить” перекресток: в Киеве столкнулись две легковушки

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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В Киевской области в ДТП погиб полицейский и 7-летний ребенок / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Черкасской области в результате столкновения маршрутки и легковушки три человека погибли, еще девять получили травмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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