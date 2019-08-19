В Киевской области внедорожник Audi устроил ДТП, в котором погиб работник полиции и 7-летний ребенок.
На трассе Киев-Сумы 37-летняя киевлянка за рулем внедорожника Audi, превысила скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге.
– В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла, – рассказали в ГУНП в Киевской области.
Мужчину и его сына в тяжелом состоянии госпитализировали. Зато, водитель Audi повреждений не получила.
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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что в Черкасской области в результате столкновения маршрутки и легковушки три человека погибли, еще девять получили травмы.