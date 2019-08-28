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Факты / Происшествия

На Хмельнитчине отец облил кислотой 18-летнюю дочь

В Хмельницкой области мужчина облил кислотой свою 18-летнюю дочь, с которой к тому же имел длительные сексуальные отношения.

Домашнє насилля

Полиция задержала 42-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он облил кислотой собственную дочь.

Девушку с ожогами лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела 27 августа госпитализировали в местную больницу.

Правоохранители выяснили – неизвестный в темной одежде и балаклаве вызвал ее на пастбище, связал и облил веществом, похожим на кислоту.

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Однако потерпевшая узнала в нем родного отца.

Девушка также рассказала, что в течение последних семи лет он регулярно вступал с ней в половые сношения.

Полиция проверяет эту информацию. На месте преступления и в доме изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемого задержали, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ – Умышленное тяжкое телесное повреждение.

К слову, недавно в Николаеве дети нашли химические реактивы посреди улицы, из-за которых получили незначительные ожоги.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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