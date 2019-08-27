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Факты / Происшествия

Нашли кислоту на улице: в Николаеве дети получили химожоги

В Николаеве дети нашли химические реактивы посреди улицы, из-за которых получили незначительные ожоги.

Нашли кислоту на улице: в Николаеве дети получили химожоги

В Николаеве 26 августа вблизи разобранного гаража на одной из улиц обнаружены химические реактивы. Об этом сообщили сотрудников полиции.

Химреактивы нашли местные дети, которые получили от находки незначительные ожоги.

Эксперты, которые прибыли на место, обнаружили, что открытые емкости содержат серную кислоту.

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Спасатели пятно с кислотой уже нейтрализовали, угрозы для людей нет.

Как сообщалось, в начале августа в Николаевской области из цистерны произошла утечка химически опасного вещества.

Источник: ГСЧС

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