PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині батько облив кислотою 18-річну дочку

У Хмельницькій області чоловік облив кислотою свою 18-річну дочку, з якою до того ж мав тривалі сексуальні стосунки.

Домашнє насилля

Поліція затримала 42-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив кислотою власну дочку.

Дівчину з опіками обличчя, грудей та лівого стегна загальною площею близько 5% тіла 27 серпня госпіталізували до місцевої лікарні.

Правоохоронці з’ясували – невідомий у темному одязі та балаклаві викликав її на пасовище, зв’язав та облив речовиною, схожою на кислоту.

Читайте: У київській квартирі знайшли тіла подружжя і виснажену дитину

Проте потерпіла впізнала у ньому рідного батька.

Дівчина також розповіла, що протягом останніх семи років він регулярно вступав з нею у статеві зносини.

Поліція перевіряє цю інформацію. На місці злочину та в будинку вилучено речові докази.

Підозрюваного затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.

До слова, нещодавно у Миколаєві діти знайшли хімічні реактиви посеред вулиці, через які отримали незначні опіки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зайнявся разом із поролоном. У реанімації Дніпра рятують 8-річного хлопчика
Зайнявся разом із поролоном. У реанімації Дніпра рятують 8-річного хлопчика
коли в Україні Перший дзвоник
Коли перший дзвоник 2019 в Україні – дата
У Дніпрі мати-героїня катувала прийомних дітей
Прикувала ланцюгом до ліжка. У Дніпрі мати-героїня катувала прийомних дітей
Школярі
Як допомогти дитині налаштуватися на навчання – поради батькам
Що потрібно дитині в школу - список речей
Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії
У старих конюшнях та без туалетів. Діти на Закарпатті вчаться у жахливих умовах
У старих конюшнях та без туалетів. Діти на Закарпатті вчаться у жахливих умовах
Ніж
У Рівному чоловік встромив ножа у груди матері своїх п’яти дітей
У Дніпрі діти облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика
У Дніпрі діти облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка