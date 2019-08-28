У Хмельницькій області чоловік облив кислотою свою 18-річну дочку, з якою до того ж мав тривалі сексуальні стосунки.

Поліція затримала 42-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив кислотою власну дочку.

Дівчину з опіками обличчя, грудей та лівого стегна загальною площею близько 5% тіла 27 серпня госпіталізували до місцевої лікарні.

Правоохоронці з’ясували – невідомий у темному одязі та балаклаві викликав її на пасовище, зв’язав та облив речовиною, схожою на кислоту.

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Проте потерпіла впізнала у ньому рідного батька.

Дівчина також розповіла, що протягом останніх семи років він регулярно вступав з нею у статеві зносини.

Поліція перевіряє цю інформацію. На місці злочину та в будинку вилучено речові докази.

Підозрюваного затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.

До слова, нещодавно у Миколаєві діти знайшли хімічні реактиви посеред вулиці, через які отримали незначні опіки.