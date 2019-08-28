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Факты / Происшествия

Нападение на съемочную группу телеканала под Харьковом – задержаны 30 человек

Полиция Харьковской области задержала 30 человек за нападение на съемочную группу 112 канала.

Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом

Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник около 13.00 во время съемки видеосюжета.

Полиция задержала 30 предполагаемых участников нападения.

Предварительно – пострадал один человек.

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Охранники предприятия применили силу, пытались отобрать съемочную технику и напали на журналиста. Тяжесть причиненных повреждений устанавливают врачи.

Открыто несколько производств: по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ст. 345 прим. (угроза или насилие журналисту) и ст. 347 прим. (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Нападение на съемочную группу телеканала под Харьковом – задержаны 30 человек / 3 фотографии

К слову, в Киеве возле станции метро Голосеевская между двумя группами людей возник конфликт, который закончился стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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