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Факти / Надзвичайні події

Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом – затримано 30 осіб

Поліція Харківської області затримала 30 осіб через напад на знімальну групу 112 каналу.

Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом

Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами виник близько 13.00 під час зйомок відеосюжету.

Поліція затримала 30 ймовірних учасників нападу.

Попередньо – постраждала одна людина.

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Охоронці підприємства застосували силу, намагалися відібрати знімальну техніку та напали на журналіста. Тяжкість завданих ушкоджень встановлюють лікарі.

Відкрито кілька проваджень: за статтями 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), ст. 293 (групове порушене громадського порядку), ст. 345 прим. (погроза або насильство журналісту) та ст. 347 прим. (умисне знищення або пошкодження майна).

Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом – затримано 30 осіб / 3 фотографии

До речі, у Києві біля станції метро Голосіївська між двома групами осіб виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Внаслідок події постраждало троє чоловіків.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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