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Факты / Происшествия

Стрельба в Киеве возле метро Голосеевская – трое пострадавших

В Киеве возле станции метро Голосеевская между двумя группами людей возник конфликт, который закончился стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека.

Стрельба в Киеве возле метро Голосеевская – трое пострадавших

В Киеве возле станции метро Голосеевская возникла стычка между двумя группами людей, во время которой было применено травматическое оружие.

– В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один с ножевым ранением ноги, – рассказали в полиции.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области правоохранители задержали военнослужащего, который в состоянии наркотического опьянения застрелил своего товарища.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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