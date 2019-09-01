В Первомайске Харьковской области 1 сентября несколько десятков учителей вышли на акцию протеста против закрытия двух городских школ.

Педагоги, которые не согласны с реорганизацией двух школ Первомайска, перекрыли движение транспорта в районе пешеходного перехода на улице Харьковской.

Акция продолжалась 40 минут.

Полиция приняла меры для недопущения нарушения порядка, а также организовала отвод транспортных средств.

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Протест против закрытия школ. Под Харьковом учителя перекрыли трассу / 2 фотографии

К слову, в школах Одессы могут сократить продолжительность урока до 35 минут из-за жаркой погоды.