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Факты / Украина / Общество

В школах Одессы из-за жары могут сократить уроки

Департамент образования и науки Одесского горсовета рекомендовал школам сократить продолжительность урока до 35 минут из-за жаркой погоды.

В школах Одессы из-за жары могут сократить уроки

По крайней мере на первую неделю обучения в школах Одессы продолжительность уроков могут сократить с 45 до 35 минут.

– Календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: сейчас +32. Поэтому рекомендуем школам сократить уроки до похолодания, – сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Она также призвала сократить время праздничных линеек.

Напомним, 1 сентября 2019 года в Украине 433 тыс. школьников впервые сели за парты.

Источник: Елена Буйневич 

Фото: Dreamstime

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