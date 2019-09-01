Департамент образования и науки Одесского горсовета рекомендовал школам сократить продолжительность урока до 35 минут из-за жаркой погоды.
По крайней мере на первую неделю обучения в школах Одессы продолжительность уроков могут сократить с 45 до 35 минут.
– Календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: сейчас +32. Поэтому рекомендуем школам сократить уроки до похолодания, – сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
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Она также призвала сократить время праздничных линеек.
Напомним, 1 сентября 2019 года в Украине 433 тыс. школьников впервые сели за парты.
Источник: Елена Буйневич
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